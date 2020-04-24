Эдуард Мор рассказал, что не поехал со сборной России на Евро из-за тренера Игнатьева

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор назвал причины непопадания в заявку сборной России на чемпионат Европы в 2004 году, когда защищал цвета «Сатурна».



«Я дал добро, что буду играть за сборную Украины. Но в последний момент меня Грозный отговорил, и я начал за Россию. Звонили, каждый вечер уговаривали.



Я должен был ехать на чемпионат Европы третьим защитником. Условие было одно – постоянная игровая практика в клубе. Я просил Игнатьева меня отпустить ради этого в любой клуб – лишь бы мог играть. Но он сказал, что не отпустит, но пообещал, что я буду играть. Перед чемпионатом сломались Онопко и Игнашевич. Было 12 туров до старта турнира. И в первый раз на поле я вышел в 12-м», — сказал Мор в ролике на канале «У Кузьмича» в YouTube.

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