Экс-защитник «Спартака» Мор рассказал, как из-за Грозного попал в немилость к Романцеву

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему экс главный тренер красно-белых Олег Романцев обиделся на него.



«Романцев подтянул из молодёжки Бута, Безродного и меня. Но мне это не передали. Насколько я понял, позвонить мне должен был Грозный. Им позвонили, а я знать не знал. Потом Безродный рассказал, что Романцев назвал мою фамилию на тренировке, чтобы в двусторонке сыграть, а ему говорят, что меня нет. Он спросил у Грозного, передал ли он мне просьбу приехать в клуб, тот заявил, что да. Ну и всё, в том году на поле я больше не вышел.



Не думаю, что Грозный сделал это специально. А Романцев в мою сторону не смотрел больше, обиделся», — сказал Мор в ролике на канале «У Кузьмича» в YouTube.

Эдуард Мор рассказал, что не поехал со сборной России на Евро из-за тренера Игнатьева