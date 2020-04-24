Экс-защитник «Спартака» Мор рассказал, как из-за Грозного попал в немилость к Романцеву
Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему экс главный тренер красно-белых Олег Романцев обиделся на него.
«Романцев подтянул из молодёжки Бута, Безродного и меня. Но мне это не передали. Насколько я понял, позвонить мне должен был Грозный. Им позвонили, а я знать не знал. Потом Безродный рассказал, что Романцев назвал мою фамилию на тренировке, чтобы в двусторонке сыграть, а ему говорят, что меня нет. Он спросил у Грозного, передал ли он мне просьбу приехать в клуб, тот заявил, что да. Ну и всё, в том году на поле я больше не вышел.
Не думаю, что Грозный сделал это специально. А Романцев в мою сторону не смотрел больше, обиделся», — сказал Мор в ролике на канале «У Кузьмича» в YouTube.
Эдуард Мор рассказал, что не поехал со сборной России на Евро из-за тренера Игнатьева
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