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Экс-защитник «Спартака» Мор рассказал, как из-за Грозного попал в немилость к Романцеву

Экс-защитник «Спартака» Мор рассказал, как из-за Грозного попал в немилость к Романцеву
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал, почему экс главный тренер красно-белых Олег Романцев обиделся на него.

«Романцев подтянул из молодёжки Бута, Безродного и меня. Но мне это не передали. Насколько я понял, позвонить мне должен был Грозный. Им позвонили, а я знать не знал. Потом Безродный рассказал, что Романцев назвал мою фамилию на тренировке, чтобы в двусторонке сыграть, а ему говорят, что меня нет. Он спросил у Грозного, передал ли он мне просьбу приехать в клуб, тот заявил, что да. Ну и всё, в том году на поле я больше не вышел.

Не думаю, что Грозный сделал это специально. А Романцев в мою сторону не смотрел больше, обиделся», — сказал Мор в ролике на канале «У Кузьмича» в YouTube.

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