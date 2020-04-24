Алешандре: буду счастлив, если меня пригласят работать в «Спартак»
Бывший защитник «Спартака» и сборной Бразилии Алешандре оценил период работы в России.
«Рад ли я, что в моей жизни были Россия и «Спартак»? Безусловно. Пусть я и столкнулся с травмой, толком не поиграл за команду, но всё равно многое извлёк из этого периода. Тот этап теперь помогает мне в тренерской профессии. Жизнь состоит из больших испытаний, и теперь моя основная задача – засиять на весь мир как главный тренер.
Возможно, в один день меня пригласят работать в «Спартак». Я буду счастлив, ведь полюбил Москву, хочу вернуться ещё раз в этот город. А ещё до сих пор немного слежу за «Спартаком». И даже подписан на его страницы социальных сетях», — сказал Алешандре в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.
Один из самых загадочных легионеров «Спартака» — бразилец Алешандре. Мы его нашли
Он стал первым игроком сборной Бразилии в истории РПЛ. Червиченко рассказывал, что его выгнали за стрижку ногтей в раздевалке. Это правда?!
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