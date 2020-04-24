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Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей

Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей
Футбол / Сборная России 0

Представители сборных России в «Твиттере» поблагодарили медработников за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

На видео футболисты национальных команд различных возрастных категорий, а также женской сборной, аплодируют врачам.

«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — говорится в сообщении.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за распространения коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 191 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 745 тыс.

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно
Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.
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