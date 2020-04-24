Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей

Представители сборных России в «Твиттере» поблагодарили медработников за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.



На видео футболисты национальных команд различных возрастных категорий, а также женской сборной, аплодируют врачам.



«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — говорится в сообщении.

В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за распространения коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 191 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 745 тыс.