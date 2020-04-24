Анатолий Бышовец рассказал, почему нигде не работал после «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец рассказал, почему ему больше неинтересно работать в чемпионате России.

«Почему после «Локомотива» полноценно не работал главным тренером? В нашем футболе есть система. Она просматривается во всём, и систему может победить только другая система. И порой человек по своим принципам не вписывается в ту или иную систему. Собственно говоря, мне неинтересно работать в нашем футболе и сегодня. Если говорить честно, я не считаю большим достижением и победы в российском чемпионате. Ведь заложенные системно принципы побед у нас носят довольно условный характер. Можно сказать и жёстче: победы у нас можно отнести к соревнованию расходов клубов, а не к футболу. У любой победы есть цена, поэтому у меня нет интереса работать в российском футболе. Со временем понимаешь, что то, что было пороком в обществе раньше, сегодня стало нравственностью», — приводит слова Бышовца телекомпания «Новый Век».