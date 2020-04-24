Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны»

Права на название стадиона «Камп Ноу», где проводит домашние матчи «Барселона», могут перейти производителю конопли.
Алки Дэвид, миллиардер и партнёр боксёра Майка Тайсона по производству каннабиса, готов осуществить сделку.
«Я смотрю на эту возможность с большим оптимизмом. Это исторический момент для спорта, который отлично вписывается в мои планы. Мы начали контактировать в начале этой недели, и я вполне уверен, что сделка состоится», — приводит слова Дэвида The Sun.
Ранее «Барселона» объявила, что впервые в своей истории продаст права на название «Камп Ноу», а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 191 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 745 тыс.
- 24 апреля 2020
-
14:51
-
14:44
-
14:28
-
13:56
-
13:55
-
13:52
-
13:50
-
13:43
-
13:31
-
13:23
-
13:05
-
12:45
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:52
-
11:46
-
11:33
-
11:30
-
11:27
-
11:08
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:32
-
10:23
-
10:15
-
10:08
-
09:52
-
09:48
-
09:30
-
08:44
-
07:31
-
06:59