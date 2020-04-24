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Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны»

Производитель конопли готов купить права на назван
Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Права на название стадиона «Камп Ноу», где проводит домашние матчи «Барселона», могут перейти производителю конопли.

Алки Дэвид, миллиардер и партнёр боксёра Майка Тайсона по производству каннабиса, готов осуществить сделку.

«Я смотрю на эту возможность с большим оптимизмом. Это исторический момент для спорта, который отлично вписывается в мои планы. Мы начали контактировать в начале этой недели, и я вполне уверен, что сделка состоится», — приводит слова Дэвида The Sun.

Ранее «Барселона» объявила, что впервые в своей истории продаст права на название «Камп Ноу», а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 191 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 745 тыс.

«Барселона» впервые продаст права на название стадиона ради борьбы с коронавирусом
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