Терри: Моуринью не мог даже произнести «Ливерпуль». Говорил: «Вы не можете проиграть этим»
Бывший капитан «Челси», а ныне тренер «Астон Виллы» Джон Терри вспомнил о соперничестве экс-тренера лондонского клуба Жозе Моуринью с бывшим наставником «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом. Терри выступал в «Челси» под руководством Моуринью с 2004 по 2007 год.
«Оба тренера придавали этому большое значение. Я помню, как Моуринью разговаривал с командой перед матчем с «Ливерпулем», тогда мы стали чемпионами. Мы были впереди где-то на 20-30 очков, и он сказал: «Мы не можем проиграть матч этим». Он даже не мог произнести название «Ливерпуль». Он всегда говорил: «Вы не можете проиграть этим, вы гораздо лучше этих». Я до сих пор это помню. Несмотря на это, для меня атмосфера на «Энфилде» была лучшей», — приводит слова Терри Sky Sports.
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