Чемпионат Южной Кореи по футболу стартует 8 мая. Его откладывали два месяца

Стала известна дата начала нового розыгрыша чемпионата Южной Кореи по футболу.



Как сообщает Reuters, турнир стартует 8 мая. При этом первые матчи соревнований пройдут при пустых трибунах. Если же у тренера или футболиста команды-участницы будет обнаружено заражение коронавирусом, коллектив не будет принимать участие во встречах как минимум две недели.



В этот же день, 8 мая, начнутся матчи во втором южнокорейском дивизионе. Также командам позволено проводить тренировочные встречи.



Чемпионат Южной Кореи должен был начаться 29 февраля, однако из-за пандемии коронавируса старт турнира отложили.



В настоящее время практически все национальные чемпионаты в мире, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за распространения коронавируса. Единственной страной в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.