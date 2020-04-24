Малафеев: придёт время, и я смогу прокомментировать слова Дзюбы. Мне есть что сказать

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев высказался о заявлении нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.



Ранее Дзюба сказал, что ничего общего с Малафеевым не имеет, иметь не хочет и никому не советует.



«Я не буду комментировать слова Артёма, пока являюсь сотрудником клуба. Поэтому я пока не хотел бы развивать эту ситуацию, хотя у меня есть много что сказать. Думаю, что придёт время, когда я смогу прокомментировать определённые его слова, действия и поступки», — приводит слова Малафеева «Фонтанка».



Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.

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