Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малафеев: придёт время, и я смогу прокомментировать слова Дзюбы. Мне есть что сказать

Малафеев: придёт время, и я смогу прокомментироват
Малафеев: придёт время, и я смогу прокомментировать слова Дзюбы. Мне есть что сказать
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев высказался о заявлении нападающего сине-бело-голубых Артёма Дзюбы.

Ранее Дзюба сказал, что ничего общего с Малафеевым не имеет, иметь не хочет и никому не советует.

«Я не буду комментировать слова Артёма, пока являюсь сотрудником клуба. Поэтому я пока не хотел бы развивать эту ситуацию, хотя у меня есть много что сказать. Думаю, что придёт время, когда я смогу прокомментировать определённые его слова, действия и поступки», — приводит слова Малафеева «Фонтанка».

Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.

Малафеев: в сравнении с Америкой у нас для поддержки бизнеса практически ничего не сделали
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020