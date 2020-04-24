«Как думаешь, меня любит моя жена?» Павел Мамаев пообщался с Siri

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев опубликовал забавное видео на своей странице в "Инстаграме". На нём футболист общается с Siri, голосовым помощником для мобильного телефона.

Мамаев спросил: «Как ты думаешь, меня любит моя жена?».

«Давайте кажем так, вы вызываете у меня восхищение», — ответил голосовой помощник.

«Ну ладно, хоть у тебя вызываю восхищение», — пошутил Мамаев.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

Павел Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре прошлого года на правах свободного агента. Ранее Мамаев защищал цвета «Торпедо», ЦСКА и «Краснодара». В сборную России 31-летний хавбек вызывался с 2009 по 2016 год.

На данный момент чемпионат России приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.