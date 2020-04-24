«Реал» планирует возобновить тренировки на базе 4 мая

Мадридский «Реал» планирует возобновить тренировки на базе клуба 4 мая, сообщает Marca.

По данным источника, перед возобновлением тренировок все футболисты пройдут тест на коронавирус. Во время тренировочного процесса игроки будут по максимуму избегать контактов между собой, а после — максимально быстро покидать базу и возвращаться домой.

Напомним, на данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

12 марта «Реал» стал первым клубом чемпионата Испании, ушедшим на карантин.

После 27 туров турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 58 очков, «Реал» (56) — на втором месте.