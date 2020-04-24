Иван Обляков: на карантине не хватает боулинга и бильярда

Полузащитник московского ЦСКА и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков рассказал о жизни на карантине.
«Сейчас нахожусь дома, на малой родине, в деревне Вындин Остров. Провожу время с родными, иногда с друзьями. В любой момент могу выйти на улицу, подышать свежим воздухом.
Физически себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объёме задания нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Занимаюсь с резинками, с фитболом, работаю каждый день на беговой дорожке. Поэтому готов отлично.
Давно такого не было, чтобы я настолько много времени проводил рядом с близкими. Это главное, что изменилось в моей жизни. Не хватает, конечно, возможности выйти на улицу, куда-то съездить поиграть в тот же боулинг или бильярд, сходить в кинотеатр. Не хватает тренировочного процесса и футбола в целом: хочется играть, сразиться с кем-нибудь на тренировках и в матчах», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.
- 24 апреля 2020
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