Иван Обляков: на карантине не хватает боулинга и бильярда

Полузащитник московского ЦСКА и капитан молодёжной сборной России Иван Обляков рассказал о жизни на карантине.

«Сейчас нахожусь дома, на малой родине, в деревне Вындин Остров. Провожу время с родными, иногда с друзьями. В любой момент могу выйти на улицу, подышать свежим воздухом.

Физически себя прекрасно чувствую, никаких проблем нет. Выполняю в полном объёме задания нашего тренера по физподготовке Паулино Гранеро. Занимаюсь с резинками, с фитболом, работаю каждый день на беговой дорожке. Поэтому готов отлично.

Давно такого не было, чтобы я настолько много времени проводил рядом с близкими. Это главное, что изменилось в моей жизни. Не хватает, конечно, возможности выйти на улицу, куда-то съездить поиграть в тот же боулинг или бильярд, сходить в кинотеатр. Не хватает тренировочного процесса и футбола в целом: хочется играть, сразиться с кем-нибудь на тренировках и в матчах», — приводит слова Облякова пресс-служба РФС.