«Смерть Самохвалова должна стать сигналом для спортсменов». Моссаковский ответил Кикнадзе

Комментатор Михаил Моссаковский ответил на критику со стороны генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе.

«Мне было очень неприятно прочитать слова Василия Кикнадзе в свой адрес. В тексте, за который гендиректор „Локо“ предложил заклеймить меня позором, я говорил, что о проблемах с сердцем у Иннокентия Самохвалова было известно давно. Секретом это не было. Знали многие. О проблемах Иннокентия говорит и его бывший тренер Денис Клюев, уточняя, что после курса лечения Самохвалов вернулся к работе, пройдя медобследования и получив допуски.

Насколько я знаю, допуски у игрока, действительно были. Последний был получен этой зимой. Хотя в цепочке «болен-здоров-смерть» явно что-то не так. Вероятно, медицинскую документацию Самохвалова ещё будет проверять следствие. Такие проверки необходимы. Летом 2019 в Италии было возбуждено уголовное дело по факту проверки медицинских сертификатов соответствия, выданных Давиде Астори, защитнику «Фиорентины», скончавшемуся в марте 2018 года из-за проблем с сердцем. Полиция сочла, что Астори не прошел необходимые стресс-тесты и предоставила доказательства в суд. Процесс ещё не завершён.



В тексте, который так не понравился гендиректору «Локо», я говорил и о том, что трагедия с Самохваловым должна стать сигналом для всех спортсменов, продолжающих карьеру, закрывая глаза на проблемы со здоровьем. Таких немало. И среди них есть те, кто пишет расписки, сообщающие ими, что все риски берутся исключительно на себя. Такие вещи должна строго пресекать спортивная власть.

А ещё в тексте, который так не понравился гендиректору «Локо», я писал о том, что тренеры и врачи команд сейчас столкнулись с новой для себя ситуацией. Они должны давать игрокам тренировочные задания, и при этом не имеют возможности обеспечить контроль за реакцией организма на привычном уровне. Дистанционная работа диктует новые правила. И в этом кроется дополнительная угроза. Доктора не могут находиться рядом со спортсменом во время работы.

В случае проблем с сердцем во время обычной тренировки в общей группе, игрока может спасти дефибриллятор, который есть в наличии у докторов многих команд. Дефибриллятор, например, спас жизнь бельгийскому защитнику Энтони Ван Лоо. Когда Ван Лоо было 20, у него случился сердечный приступ во время игры. Футболиста спасли врачи. Режим самоизоляции не позволяет докторам находиться рядом со спортсменами. Возможно, для кого-то это повод скорректировать план тренировочного процесса.

Тренерам, врачам, физиотерапевтам здесь виднее, конечно. Но повод для обсуждения точно есть.

И конечно, есть повод для внутреннего расследования в футбольном клубе «Локомотив». К сожалению, Василий Кикнадзе не сказал, ведётся ли оно. Вместо этого, гендир «Локо» попытался заклеймить позором тех, кто задался вопросом, почему произошла трагедия с Самохваловым, и можно ли было ее избежать.



Мне искренне жаль, что споры идут вокруг ситуации со смертью молодого парня. Хочу попросить за это прощения у родных и близких Иннокентия. Но замалчивание может повлечь за собой новую трагедию. Профессиональная спортивная карьера и серьёзные проблемы со здоровьем — это вещи, которые нередко идут рядом. Однако, смерть — это случай исключительный. Случай, заставляющий задуматься, что делается не так", — написал Моссаковский в своём телеграм-канале.