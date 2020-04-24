Анатолий Бышовец: нужно возобновить тренировки футболистов прямо сейчас

Бывший наставник сборных СССР и России Анатолий Бышовец поделился мнением о том, когда следует возобновить тренировки футболистов.

«Тренировки наших футболистов можно возобновить прямо сейчас, даже, наверное, нужно было это сделать раньше. У футболистов была бы безопасность из-за удалённости спортивных баз от города, тем более весь персонал баз там и живёт. Но, к сожалению, было принято волевое решение об их закрытии.

Для того чтобы в полной мере восстановить все функции организма перед возобновлением чемпионата, потребуется время, начинать придётся практически с нуля. В начале мая можно приступить к тренировкам, а в начале июня — возобновить чемпионат», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.