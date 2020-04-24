«Monstruovoi». В Испании оценили сюжет о противостоянии Зидана и Мостового

Испаноязычные пользователи YouTube прокомментировали сюжет телеканала Movistar+, посвящённый противостоянию бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового и экс-полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Сюжет вышел под названием «Царь Мостовой и император Зидан».

«Monstruovoi», — пошутил Xavi Villares.

«Болею за „Депортиво“, но то время было волшебным для обеих команд», — считает Daniel Becerra Alvarez.

«Мостовой — бог!» — написал Samuel.



«Невероятный Мостовой» — согласился Pablo.

«Зидан! Хватайтесь за головы», — прокомментировал Jorge A один из финтов Зидана.

Мостовой защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 год. В составе испанской команды Александр становился обладателем Кубка Интертото и финалистом Кубка Испании.



Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Со «сливочными» он завоевал шесть трофеев, среди которых титул чемпиона Испании и Кубок Лиги чемпионов.