«Monstruovoi». В Испании оценили сюжет о противостоянии Зидана и Мостового

Испаноязычные пользователи YouTube прокомментировали сюжет телеканала Movistar+, посвящённый противостоянию бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового и экс-полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Сюжет вышел под названием «Царь Мостовой и император Зидан».
«Monstruovoi», — пошутил Xavi Villares.
«Болею за „Депортиво“, но то время было волшебным для обеих команд», — считает Daniel Becerra Alvarez.
«Мостовой — бог!» — написал Samuel.
«Невероятный Мостовой» — согласился Pablo.
«Зидан! Хватайтесь за головы», — прокомментировал Jorge A один из финтов Зидана.
Мостовой защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 год. В составе испанской команды Александр становился обладателем Кубка Интертото и финалистом Кубка Испании.
Зидан выступал за «Реал» с 2001 по 2006 год. Со «сливочными» он завоевал шесть трофеев, среди которых титул чемпиона Испании и Кубок Лиги чемпионов.
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