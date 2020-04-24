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Директор УПЛ: некоторые клубы ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплат

Директор УПЛ: некоторые клубы ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплат
Футбол / Прочие турниры 0

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий прокомментировал слова президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который предложил обсудить с президентами других украинских клубов возможное сокращение зарплат.

«На сегодняшний день таких рекомендаций от УПЛ клубам нет. Конечно, этот вопрос может обсуждаться всеми участниками чемпионата. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая выйдет с предложениями по данному вопросу. Но мы знаем, что некоторые клубы уже сейчас ведут переговоры с футболистами о сокращении зарплат и находят в этом вопросе компромисс», – цитирует Дикого Meta-raitings.com.ua.

22 апреля правительство Украины официально продлило карантин в стране до 11 мая. Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, приостановлены из-за пандемии коронавируса. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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