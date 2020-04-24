«Утрехт» подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб остался без Лиги Европы

«Утрехт» оспорит решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), принявшего решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии, сообщает VTBL.

Согласно решению KNVB, «Утрехт» не попал в еврокубки. Путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получил «Виллем II». «Утрехт» отставал от «Виллема» на три очка и имел матч в запасе. Кроме того, «Утрехт» также попал в финал Кубка Нидерландов, победа в котором даёт право на билет в отборочный раунд Лиги Европы.

По мнению национальной футбольной ассоциации, эти решения соответствуют руководящим принципам УЕФА. «Утрехт» оспорит решение в суде.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.



KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. В ближайшее время организация проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.