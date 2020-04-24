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«Утрехт» подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб остался без Лиги Европы

«Утрехт» подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб остался без Лиги Европы
Футбол / Прочие турниры 0

«Утрехт» оспорит решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), принявшего решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии, сообщает VTBL.

Согласно решению KNVB, «Утрехт» не попал в еврокубки. Путёвку во второй квалификационный раунд Лиги Европы получил «Виллем II». «Утрехт» отставал от «Виллема» на три очка и имел матч в запасе. Кроме того, «Утрехт» также попал в финал Кубка Нидерландов, победа в котором даёт право на билет в отборочный раунд Лиги Европы.

По мнению национальной футбольной ассоциации, эти решения соответствуют руководящим принципам УЕФА. «Утрехт» оспорит решение в суде.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире, сообщает пресс-служба организации.

KNVB был вынужден пойти на такой шаг из-за указа властей о запрете проведения профессиональных футбольных турниров в стране до 1 сентября. В ближайшее время организация проведёт консультации с УЕФА относительно дальнейших действий.

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