Александр Ерохин: мир не будет прежним. Ещё долго будем чувствовать отголоски пандемии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на российский футбол.

«Конечно, это отразится на бюджетах клубов: спонсорских контрактов будет меньше, и это скажется на доходах. В России права от телетрансляций приносят не такие крупные суммы, а бюджет большинства команд формируется еще перед стартом сезона. Многие высказывались, что пока у них фактически ничего не поменялось — например, в «Урале», где я играл раньше.

Сейчас многие футболисты идут навстречу своему работодателю и соглашаются на сокращение зарплаты. Это вполне нормальная ситуация: мы ведь понимаем, что клуб много для нас делает, а в данный момент мы должны помочь ему. Надеюсь, что тотальный карантин не так долго продлится, все выйдут из него с минимальными потерями, а сезон мы всё-таки доиграем.

Понятно, что весь мир не будет прежним. Мы ещё долго будем чувствовать отголоски пандемии, даже когда карантин закончится. Посмотрите на Китай: волна уже прошла, но люди до сих пор ходят в масках, соблюдают все меры предосторожности. Бесследно вирус не исчезнет, это точно. Может, многие ещё будут бояться посещать переполненные стадионы», — приводит слова Ерохина Playboy Russia.