Тренер «Камбюра» — о решении KNVB: величайший позор нидерландского спорта

Главный тренер «Камбюра» Хенк де Йонг раскритиковал решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии и Первого дивизиона Нидерландов.
«Для меня это величайший позор нидерландского спорта за всю историю. Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь. Речь идёт о лидерстве «Камбюра» в 11 очков. То, что происходит, не достойно спорта», — цитирует де Йонга Nu.nl.
После 29 туров «Камбюр» занимает первое место в Первом дивизионе Нидерландов. Команда опережает «Волендам», который располагается на третьем месте в зоне плей-офф, на 11 очков.
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире. Команды Первого дивизиона не получат повышение в классе.
- 24 апреля 2020
-
20:52
-
20:50
-
20:28
-
20:22
-
19:53
-
19:48
-
19:38
-
19:36
-
19:20
-
19:01
-
18:53
-
18:43
-
18:41
-
18:35
-
18:12
-
18:08
-
18:00
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
17:23
-
17:14
-
17:11
-
16:51
-
16:49
-
16:41
-
16:22
-
16:19
-
15:55
-
15:43
-
15:29
-
15:19
-
15:04
-
14:51
-
14:44