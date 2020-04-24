Тренер «Камбюра» — о решении KNVB: величайший позор нидерландского спорта

Главный тренер «Камбюра» Хенк де Йонг раскритиковал решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии и Первого дивизиона Нидерландов.



«Для меня это величайший позор нидерландского спорта за всю историю. Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь. Речь идёт о лидерстве «Камбюра» в 11 очков. То, что происходит, не достойно спорта», — цитирует де Йонга Nu.nl.

После 29 туров «Камбюр» занимает первое место в Первом дивизионе Нидерландов. Команда опережает «Волендам», который располагается на третьем месте в зоне плей-офф, на 11 очков.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире. Команды Первого дивизиона не получат повышение в классе.