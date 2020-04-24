Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Камбюра» — о решении KNVB: величайший позор нидерландского спорта

Тренер «Камбюра» — о решении KNVB: величайший позор нидерландского спорта
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Камбюра» Хенк де Йонг раскритиковал решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии и Первого дивизиона Нидерландов.

«Для меня это величайший позор нидерландского спорта за всю историю. Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь. Речь идёт о лидерстве «Камбюра» в 11 очков. То, что происходит, не достойно спорта», — цитирует де Йонга Nu.nl.

После 29 туров «Камбюр» занимает первое место в Первом дивизионе Нидерландов. Команда опережает «Волендам», который располагается на третьем месте в зоне плей-офф, на 11 очков.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) принял решение досрочно завершить нынешний розыгрыш Эредивизии. Чемпион первенства не будет определён. Команды, находящиеся в зоне вылета, сохранят прописку в турнире. Команды Первого дивизиона не получат повышение в классе.

«Аякс» не будет признан чемпионом Нидерландов, несмотря на первое место
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020