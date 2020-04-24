Аршавин: «Зениту» нужно вернуть Кокорина и продать Азмуна

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну, а также выразил мнение, что нападающему команды из Санкт-Петербурга Артёму Дзюбе уже поздно переходить в западноевропейский клуб.
«Если «Наполи» предложит € 35 млн за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Александра Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна — вот мой рецепт для «Зенита». «Наполи» — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна.
Что касается Дзюбы, то ему уже поздно уезжать за границу. Он взрослый и точно будет ещё востребован в России. Так как Евро перенесли на год, то у него ещё на год мотивация точно останется. Ему надо было уезжать после ЧМ-2018. Сейчас, на мой взгляд, смысла уже нет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
- 24 апреля 2020
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