Сычёв: Баста начал просвещать меня на тему чаепития в день свадьбы Глушакова

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв рассказал, что рэпер Василий Вакуленко (Баста) пристрастил его к чаю пуэру.
«Какой чай предпочитаю сейчас? Пуэр, как раз сегодня доставили. Пристрастился к нему случайно. Всё началось на свадьбе Дениса Глушакова в Ростове-на-Дону в 2009-м. На самом торжестве, разумеется, были другие напитки, но после мы поехали на концерт и познакомились с Бастой.
Именно он начал просвещать меня на тему чаепития. И вот уже больше десяти лет увлекаюсь. Не могу назвать себя экспертом, но «километраж» набрал солидный. Какой сорт чая подойдёт всем в нынешнем психологическом состоянии?
Сложно сказать, потому что каждому подходит свой сорт в зависимости от целей. Но, конечно, учитывая обстоятельства, нужно что-то мощное, вроде пуэра. Я сам только таким и балуюсь. С ним можно подзабыть об окружающей реальности хотя бы на несколько часов. В то же время он придаёт энергии, поэтому перебарщивать не стоит, а то некуда её потом будет девать. Разве что перемыть всю посуду, переставить вещи, перестирать, перегладить, навести порядок в квартире», — цитирует Сычёва RT.
- 24 апреля 2020
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