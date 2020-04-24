Уткин: обвинять «Локомотив» в смерти Самохвалова лишено всякого смысла

Известный блогер Василий Уткин высказался о ситуации со смертью футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

«Клуб собирается и намерен помогать семье Самохвалова. Было бы странно, если бы было наоборот. В истории очень много непонятного. Молодой человек умер во время пробежки. Как говорят, у него было не очень здоровое сердце. Говорят, что клуб об этом знал и что он давал клубу расписку о том, что хочет заниматься футболом, делая это на свой страх и риск.

Я не знаю, есть ли эта расписка. Разные люди говорят по-разному: то есть, то нет. Я думаю, что ответственность за смерть футболиста вне соревновательного периода, на пробежке, не может нести никто, кроме самого спортсмена.



Но сейчас гораздо важнее сочувствие, которое мы должны проявить. И разумеется, по факту смерти молодого человека должна быть проведена проверка. Должна быть выяснена причина его ухода из жизни. Должно быть понятно, чем и как он перегрузил свое сердце. Это важнейшие вопросы. Надеюсь, что на них будет дан ответ.



Обвинять в его безвременном уходе из жизни футбольный клуб «Локомотив», на мой взгляд, лишено всякого смысла. Потому что он не выполнял задание клуба, он не находился в клубе и как минимум месяц находился без медицинского контроля со стороны клуба. Поэтому эти обвинения я считаю бессмысленными.



В том, что касается того, что, может быть, не было проявлено достаточно заботы… Вы знаете, когда умирает 22-летний человек не от инфекционного заболевания, не от какой-то страшной напасти, не от тяжелой травмы, а просто выходит пробежаться и умирает, то это всегда вызывает и должно вызывать вопросы. Это нельзя принимать как должное.



Давайте попробуем помочь его семье. Иннокентий получал небольшие деньги. У него остался маленький ребёнок. Я не смог выяснить, дочка или сынок, но ребёнок есть. Его вдова — девочка, которая нуждается в поддержке», — сказал Уткин во время стрима на своем канале в YouTube.