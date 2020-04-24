Экс-жена Кержакова, ставшая членом совета по культуре, ответила на критику в «Инстаграме»

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, в своём «инстаграме» ответила пользователям, критикующим её назначение в совет по культуре.
«Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации!» — написала Тюльпанова в «Инстаграме».
Подписчики в комментариях напомнили девушке о том, что в прошлом она была наркозависимой.
«Какая культура? Культура употребления?» — спросил bad__69.
«В том числе», — ответила Тюльпанова.
«Класс! Наркоманка стала членом основного состава по культуре», — написала ma.darsi.
«То ли ещё будет», — пошутила бывшая жена Кержакова.
«А какая у вас экспертиза для того, чтобы выполнять эту функцию?» — спросила prosto_ta_1999.
«Судя по всему, подходящая для того, чтобы пройти отбор. Папа-то уже связями помочь не сможет», — ответила Тюльпанова.
В 2018 году Тюльпанова призналась, что лечилась от наркозависимости в клинике. По её словам, именно проблемы с запрещёнными веществами стали причиной, по которой Кержаков забрал у неё их сына. Милана является дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году.
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