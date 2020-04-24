Экс-жена Кержакова, ставшая членом совета по культуре, ответила на критику в «Инстаграме»

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Александра Кержакова, в своём «инстаграме» ответила пользователям, критикующим её назначение в совет по культуре.



«Мои дорогие, я вам не рассказывала, боялась хвастаться раньше времени, но теперь могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре Молодёжного парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации!» — написала Тюльпанова в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях напомнили девушке о том, что в прошлом она была наркозависимой.

«Какая культура? Культура употребления?» — спросил bad__69.

«В том числе», — ответила Тюльпанова.

«Класс! Наркоманка стала членом основного состава по культуре», — написала ma.darsi.

«То ли ещё будет», — пошутила бывшая жена Кержакова.

«А какая у вас экспертиза для того, чтобы выполнять эту функцию?» — спросила prosto_ta_1999.

«Судя по всему, подходящая для того, чтобы пройти отбор. Папа-то уже связями помочь не сможет», — ответила Тюльпанова.

В 2018 году Тюльпанова призналась, что лечилась от наркозависимости в клинике. По её словам, именно проблемы с запрещёнными веществами стали причиной, по которой Кержаков забрал у неё их сына. Милана является дочерью сенатора Вадима Тюльпанова, скончавшегося в 2017 году.