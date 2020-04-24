Александр Кокорин: насколько знаю, сейчас бы меня в сборную не вызвали

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», прокомментировал возможность вызова в сборную России на Евро в следующем году.

«Дай бог. Для меня перенос — это плюс, будет много времени набрать форму и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, сейчас бы меня не вызвали.



Из сборной со мной ещё никто не связывался. Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи. Есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет. С Черчесовым давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

В нынешнем сезоне Александр сыграл в составе «Сочи» в 4 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.