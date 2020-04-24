Александр Кокорин: буду судиться до конца. Намерен пройти все инстанции

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал об апелляции на судебный приговор, которую он подал вместе с младшим братом Кириллом, нападающим «Ростова» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким.

«Апелляция должна была быть, но её отменят из-за вируса. Зачем это делаем? В рамках закона будем судиться до конца, намерены пройти все инстанции. Главная инстанция — Верховный суд. Мне очень интересно, как там отреагируют на наше дело», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.

Напомним, осенью 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, за что были осуждены на полтора года. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.