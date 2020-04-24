Кокорин: поздравления Погба и Сеска подарил мне Чочиев, он такое делает каждый год

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал, почему на его день рождения записали поздравления Поль Погба и Сеск Фабрегас.
«Обычный день (смеётся). Это такие же ребята, просто суперзнаменитые. Мы пересекались, играли в футбол, есть какие-то общие знакомые. У нас в «Сочи» есть чемпион мира.
Нет, он не договаривался с Погба. Это мой друг Алан Чочиев, он мне дарит такие обращения знаменитых людей каждый год. До этого Обамеянг был, мы с ним познакомились на презентации бутс в Лондоне. Поздравляют по знакомству или по кэшу? По знакомству», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.
19 марта Кокорину исполнилось 29 лет. Его поздравляли полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которые записали видеообращения, а также многие другие футболисты.
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