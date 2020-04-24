Кокорин — о больной девочке: может, Керимов и Ротенберг сделают добрый жест

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в «Сочи», рассказал о благотворительности.
«Стараюсь помогать тем людям, которые заинтересованы в помощи и которым эти деньги помогут. Не могу же я выйти и сказать: «Давайте, я помогу сейчас всем, где доктора, где все». Помогаю тем, кого знаю.
Я мог бы показать скрины своего «директа». Никто не пишет: «Как дела?». Всем нужно помочь. Я понимаю, что там процентов пятьдесят тех, кто просто рассылает всем в Интернете, но там много историй с детьми.
Я слышал об истории Арнеллы Персаевой, и все ребята в «Сочи» думали об этом. Всё, что от нас зависит, — мы поможем. Знаю, что были случаи, когда один-два очень обеспеченных человека просто закрывали такие вопросы, даже инкогнито. Может, нас посмотрят все мои начальники — в «Динамо», «Анжи», Сулейман Керимов, Борис Ротенберг. Может, они сделают добрый жест. Я думаю, что если мы уже об этом разговариваем, то это будет контролироваться», — сказал Кокорин в интервью каналу «КраСава» в YouTube.
Арнелла Персаева — девочка из Северной Осетии, которой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». В ближайший месяц ей нужно экстренно ввести дорогостоящее лекарство, которое не зарегистрировано в России.
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