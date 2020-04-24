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«Подвинься, Тьерри». Мостовой опубликовал фото с Анри

«Подвинься, Тьерри». Мостовой опубликовал фото с Анри
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист сборной России и «Сельты» Александр Мостовой на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото, на котором он борется за мяч с экс-футболистом «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

«Подвинься, Тьерри», — подписал Мостовой снимок.

Мостовой защищал цвета «Сельты» с 1996 по 2004 год. В составе испанской команды Александр становился обладателем Кубка Интертото и финалистом Кубка Испании. Анри в составе «Арсенала» становился чемпионом Англии и финалистом Лиги чемпионов.

Ранее испаноязычные пользователи YouTube прокомментировали сюжет телеканала Movistar+, посвящённый противостоянию бывшего нападающего «Сельты» Александра Мостового и экс-полузащитника мадридского «Реала» Зинедина Зидана. Сюжет вышел под названием «Царь Мостовой и император Зидан».

«Monstruovoi». В Испании оценили сюжет о противостоянии Зидана и Мостового
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