Арбитр Сухой: ещё не все судьи свободно общаются по-английски. Кашшаи это не устраивает

Арбитр Алексей Сухой, обслуживающий матчи РПЛ, заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи хочет, чтобы все российские судьи свободно говорили на английском.
«Сейчас в департаменте судейства РФС от нас требуют учить английский язык. Этим и занимаюсь. Беру видеоуроки по Skype. Конечно, с приходом Виктора Кашшаи вопросы изучения языка вышли на первый план.
На сборы в феврале к нам приезжали специалисты и проводили тестирование, чтобы выяснить наш уровень владения языком. Было два задания: разговорное и письменное. Базовый уровень есть у многих. У тех, кто давно работает в Европе, дела обстоят лучше. Конечно, все мы можем объясниться, но не все пока свободно общаются по-английски. Кашшаи это не устраивает, он хочет, чтобы судьи владели им свободно», — цитирует Сухого RT.
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