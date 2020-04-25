Вальверде: Месси очень легко тренировать. Он амбициозен и хочет побеждать

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Месси ни с кем нельзя сравнить. На тренировках он делает такие вещи, которые ты никогда не видел. У боковой линии часто думаешь, какое решение будет лучшим в игровом эпизоде, но в итоге Лео на поле видит всё намного лучше. Его очень легко тренировать, поскольку он задаёт команде хороший импульс.

Месси амбициозен и хочет побеждать. У него есть чувство долга перед клубом. Он передаёт это команде, что заставляет всех стремиться к высочайшему уровню. Игра Лео впечатляет издалека, но ещё больше — с близкого расстояния», — приводит слова Вальверде Marca.

В нынешнем сезоне в 22 матчах испанской Примеры Месси забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По обоим показателям аргентинец является лучшим игроком турнира.