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Вальверде: Месси очень легко тренировать. Он амбициозен и хочет побеждать

Вальверде: Месси очень легко тренировать. Он амбициозен и хочет побеждать
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Месси ни с кем нельзя сравнить. На тренировках он делает такие вещи, которые ты никогда не видел. У боковой линии часто думаешь, какое решение будет лучшим в игровом эпизоде, но в итоге Лео на поле видит всё намного лучше. Его очень легко тренировать, поскольку он задаёт команде хороший импульс.

Месси амбициозен и хочет побеждать. У него есть чувство долга перед клубом. Он передаёт это команде, что заставляет всех стремиться к высочайшему уровню. Игра Лео впечатляет издалека, но ещё больше — с близкого расстояния», — приводит слова Вальверде Marca.

В нынешнем сезоне в 22 матчах испанской Примеры Месси забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. По обоим показателям аргентинец является лучшим игроком турнира.

Лионель Месси — лучший футболист последних 25 лет по версии FourFourTwo
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