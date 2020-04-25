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Сергей Семак назвал самых ярких игроков в нынешнем сезоне РПЛ

Сергей Семак назвал самых ярких игроков в нынешнем сезоне РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал самых ярких игроков нынешнего сезона чемпионата России.

«Многих можно выделить, кто ярко проявил себя в чемпионате. И в нашей команде можно выделить практически каждого игрока. По тем же статистическим показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает. Наша средняя линия, оборона во главе с вратарями действуют надёжно. Могу только порадоваться за наших игроков.

В других командах выделяются тот же Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, на которых с удовольствием можно смотреть, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 22 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, набрав 50 очков. На данный момент сезон в РПЛ приостановен из-за пандемии коронавируса.

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