Евгений Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей из-за конфликта с судьёй

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решение по защитнику брестского «Динамо» Евгению Хачериди, который вступил в конфликт с главным арбитром в матче с «Витебском».

Футболист получил 5-матчевую дисквалификацию, а также денежный штраф в размере 50 базовых величин (около 41 тыс. рублей. – Прим. «Чемпионата»).

После матча с «Витебском» защитник брестского клуба Евгений Хачериди и массажист Сергей Лапицкий вступили в конфликт с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым. Хачереди пытался ударить судью, а Лапицкий в нецензурной форме высказывался о судейской бригаде и угрожал рефери физической расправой.

Хачериди был удалён с поля на 85-й минуте встречи за удар соперника пяткой. Именно после фола украинского защитника судья назначил пенальти в ворота «Динамо», который принёс «Витебску» минимальную победу.