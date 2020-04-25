Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Евгений Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей из-за конфликта с судьёй

Евгений Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей из-за конфликта с судьёй
Футбол / Прочие турниры 0

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола вынес решение по защитнику брестского «Динамо» Евгению Хачериди, который вступил в конфликт с главным арбитром в матче с «Витебском».

Футболист получил 5-матчевую дисквалификацию, а также денежный штраф в размере 50 базовых величин (около 41 тыс. рублей. – Прим. «Чемпионата»).

После матча с «Витебском» защитник брестского клуба Евгений Хачериди и массажист Сергей Лапицкий вступили в конфликт с главным арбитром встречи Сергеем Чистовым. Хачереди пытался ударить судью, а Лапицкий в нецензурной форме высказывался о судейской бригаде и угрожал рефери физической расправой.

Хачериди был удалён с поля на 85-й минуте встречи за удар соперника пяткой. Именно после фола украинского защитника судья назначил пенальти в ворота «Динамо», который принёс «Витебску» минимальную победу.

Хачериди: арбитр матча с «Витебском» — позор белорусского футбола
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020