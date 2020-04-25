«Реал» отказался от покупки Холанда этим летом из-за завышенных требований агента Райолы

«Реал» отказался от покупки нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
По данным источника, причиной послужили высокие выплаты агенту Мино Райоле, а также отцу футболиста в случае трансфера. «Королевский клуб» высоко оценивает спортивные возможности Холанда, однако вынужден отказаться от покупки Холанда летом.
Ранее сообщалось, что цена на норвежца, которая в настоящее время составляет € 75 млн, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.
Холанд перешёл в «Боруссию» в январе этого года из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. В немецкой Бундеслиге Эрлинг провёл 8 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас.
Рекомендуем посмотреть видео, как «Боруссия» возобновила тренировки во время паузы Бундеслиги из-за коронавируса.
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