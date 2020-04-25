Джейми Каррагер сообщил, что у его жены выявили коронавирус

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что его жена заболела в результате заражения коронавирусом.
«Никто не должен говорить мне, что здоровье самых близких нам людей имеет наибольшее значение. Моя жена, Никола, получила положительный результат на COVID-19. Моя тетя была в больнице с COVID-19 на прошлой неделе и выздоравливает. Хотя я с нетерпением жду возвращения игр, разумеется, никто не хочет, чтобы решения принимались по неправильным причинам, в неподходящее время, вопреки указаниям правительства и научным советам», — приводит слова Каррагера Mirror со ссылкой на The Telegraph.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс.
Ранее сообщалось, что Каррагер принял участие в челлендже с туалетной бумагой.
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