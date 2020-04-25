Рахимич: будет нечестно распределять путевки в еврокубки исходя из текущих позиций команд

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич считает, что нынешний сезон российский Премьер-лиги необходимо доиграть.
«Наверное, будет нечестно распределять путевки в еврокубки исходя из текущих позиций команд. Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон», — приводит слова Рахимича «Известия».
Рахимич живёт в России с 1999 года. До 2001 года он играл за махачкалинский «Анжи», с 2001-го по 2014-й — за ЦСКА. Сейчас босниец работает тренером в ДЮСШ ЦСКА.
Из-за пандемии коронавируса российская Премьер-Лига, как и другие турниры, приостановлена. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 195 тыс. человек скончалось. Излечилось более 780 тыс. человек.
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