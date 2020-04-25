«Никогда не забывай, откуда ты родом». Роналду опубликовал фото на фоне острова Мадейры

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в «Инстаграме» фотографию на фоне острова Мадейры – места, где он родился.

«Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом», — подписал фотографию Роналду.

Роналду находится в Португалии с марта. Он вернулся на родину, чтобы отпраздновать день рождения сестры, однако позднее стало известно, что у его одноклубника — защитника Даниэле Ругани — было выявлено заражение коронавирусом. После этого Криштиану передумал возвращаться в Италию.



В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.

Ранее Роналду опубликовал видео с дня рождения племянницы, которое доступно на «Чемпионате».