Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Никогда не забывай, откуда ты родом». Роналду опубликовал фото на фоне острова Мадейры

«Никогда не забывай, откуда ты родом». Роналду опубликовал фото на фоне острова Мадейры
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в «Инстаграме» фотографию на фоне острова Мадейры – места, где он родился.

«Никогда не забывай, откуда ты родом. Дом, милый дом», — подписал фотографию Роналду.

Роналду находится в Португалии с марта. Он вернулся на родину, чтобы отпраздновать день рождения сестры, однако позднее стало известно, что у его одноклубника — защитника Даниэле Ругани — было выявлено заражение коронавирусом. После этого Криштиану передумал возвращаться в Италию.

В нынешнем сезоне 35-летний португальский форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и сделал три результативные передачи.

Ранее Роналду опубликовал видео с дня рождения племянницы, которое доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020