Себальос: Артета учился у Гвардиолы – лучшего тренера в истории футбола

Игрок мадридского «Реала» Даниэль Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», считает бывшего главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в истории футбола.

«Я очень доволен Артетой. Он учился у Гвардиолы, вероятно, лучшего тренера в истории футбола. У него простые концепции и менталитет победителя. Я считаю, что Артета станет одним из лучших в мире в краткосрочной перспективе», — приводит слова Себальоса Goal.

В текущем сезоне за «Арсенал» Себальос принял участие в 24 матчах во всех турнирах, отметившись 1 забитым мячом и 2 результативными передачами.

Обе результативные передачи Себальос отдал в матче 2-го тура чемпионата Англии с «Бёрнли». Видео доступно на «Чемпионате».