На стадионе «Уфы» постелют новый газон из Италии

Футбольный клуб «Уфа» в середине мая заменит траву на домашнем стадионе «Нефтяник», сообщает Bash News.

Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии. Ориентировочно через две недели он будет в Уфе. Предварительно на 15 мая назначено начало работ по замене искусственного покрытия. Газон, который сейчас уложен на «Нефтянике», снимут. В дальнейшем он будет использован в детском футболе.

Ранее стало известно, что рядом со стадионом «Нефтяник» будет построен крытый футбольный манеж для круглогодичного использования общей площадью 6,5 тыс. кв. метров. Проект прошёл государственную экспертизу, а строительные работы начнутся уже в этом году. О сроках сдачи объекта не сообщается.

Проект крытого футбольного манежа в Уфе. Фото: bash.news

В текущем сезоне «Уфа» под руководством 44-летнего специалиста Вадима Евсеева занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 22 турах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.