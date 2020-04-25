Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

На стадионе «Уфы» постелют новый газон из Италии

На стадионе «Уфы» постелют новый газон из Италии
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Уфа» в середине мая заменит траву на домашнем стадионе «Нефтяник», сообщает Bash News.

Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии. Ориентировочно через две недели он будет в Уфе. Предварительно на 15 мая назначено начало работ по замене искусственного покрытия. Газон, который сейчас уложен на «Нефтянике», снимут. В дальнейшем он будет использован в детском футболе.

Ранее стало известно, что рядом со стадионом «Нефтяник» будет построен крытый футбольный манеж для круглогодичного использования общей площадью 6,5 тыс. кв. метров. Проект прошёл государственную экспертизу, а строительные работы начнутся уже в этом году. О сроках сдачи объекта не сообщается.

Проект крытого футбольного манежа в Уфе.

Проект крытого футбольного манежа в Уфе.

Фото: bash.news

В текущем сезоне «Уфа» под руководством 44-летнего специалиста Вадима Евсеева занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 22 турах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.

«Возглавить клуб уговорили с 3-й попытки». Вадим Евсеев вспомнил о работе в «Текстильщике»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020