На стадионе «Уфы» постелют новый газон из Италии

Футбольный клуб «Уфа» в середине мая заменит траву на домашнем стадионе «Нефтяник», сообщает Bash News.
Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии. Ориентировочно через две недели он будет в Уфе. Предварительно на 15 мая назначено начало работ по замене искусственного покрытия. Газон, который сейчас уложен на «Нефтянике», снимут. В дальнейшем он будет использован в детском футболе.
Ранее стало известно, что рядом со стадионом «Нефтяник» будет построен крытый футбольный манеж для круглогодичного использования общей площадью 6,5 тыс. кв. метров. Проект прошёл государственную экспертизу, а строительные работы начнутся уже в этом году. О сроках сдачи объекта не сообщается.
Проект крытого футбольного манежа в Уфе.
Фото: bash.news
В текущем сезоне «Уфа» под руководством 44-летнего специалиста Вадима Евсеева занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков в 22 турах. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.
- 25 апреля 2020
-
07:48
-
07:37
-
07:16
-
07:04
-
06:45
-
06:27
-
06:09
-
05:53
-
05:32
-
04:57
-
04:33
-
03:37
-
03:17
-
02:55
-
02:41
-
01:56
-
01:45
-
01:18
-
00:55
-
00:53
-
00:23
-
00:23
-
00:06
- 24 апреля 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:22
-
23:17
-
23:13
-
23:03
-
22:52
-
22:43
-
22:31
-
22:21
-
22:02
-
21:47