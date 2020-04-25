Президент Ла Лиги рассказал, какие санкции грозят клубам в случае отказа выходить на матч

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о возможных санкциях для клубов чемпионата Испании, которые откажутся от проведения матчей в связи с коронавирусом, а также оценил убытки для лиги при досрочном завершении сезона.
«Что будет, если игрок или клуб откажутся играть? Первоначальный штраф для клуба — техническое поражение. Если нам скажут, что можно играть, а команда откажется, то к ней будут относиться так же, как сейчас. Аналогично, если игрок откажется выходить на поле, к нему будут применены санкции.
Потери при досрочном завершении сезона? Около 1 млрд евро. При матчах без зрителей мы потеряем 350 млн евро», — приводит слова Тебаса AS.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 195 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 780 тыс. Испания является второй страной в мире по количеству заразившихся (более 219 тыс.).
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