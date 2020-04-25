Игрок «Спортинга» заразился коронавирусом

Футбольный клуб «Спортинг» опубликовал заявление на официальном сайте, рассказав о выявленном случае заражения коронавирусной инфекцией игроком португальского клуба.
«В клубе было проведено тестирование всех игроков и персонала клуба на наличие антител SARS-CoV-2. По результатам исследования заражение было выявлено у одного из игроков клуба. Стоит отметить, что период заболевания футболист перенёс бессимптомно», — говорится в заявлении клуба.
По данным на 24 апреля, в Португалии выявлено 23 тыс. случаев заражения. Зарегистрировано более 850 смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1200 человек.
«Спортинг», набрав 42 очка в 24 турах, занимает 4-е место в чемпионате Португалии, отставая от лидирующего «Порту» на 18 очков за 10 туров до завершения турнира.
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