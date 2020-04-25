Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Будущее России». Д. Комбаров показал, как дочь играет на фортепиано

«Будущее России». Д. Комбаров показал, как дочь играет на фортепиано
Футбол / РПЛ 0

Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился в «Инстаграме» роликом, как его дочь Ульяна играет на фортепиано. Уже в 8 лет ребёнок демонстрирует впечатляющее владение инструментом.

«Уже есть результат. Развивайте таланты своих детей с раннего возраста, так намного эффективнее и быстрее дети усваивают и обрабатывают данный им материал. Такими темпами через несколько лет будет играть вместе с Денисом Мацуевым», — подписал Дмитрий видеозапись.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предварительно, соревнования должны возобновиться в июне, а до этого футболисты, находясь в режиме самоизоляции, поддерживают форму индивидуально.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020