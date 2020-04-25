«Будущее России». Д. Комбаров показал, как дочь играет на фортепиано

Футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился в «Инстаграме» роликом, как его дочь Ульяна играет на фортепиано. Уже в 8 лет ребёнок демонстрирует впечатляющее владение инструментом.



«Уже есть результат. Развивайте таланты своих детей с раннего возраста, так намного эффективнее и быстрее дети усваивают и обрабатывают данный им материал. Такими темпами через несколько лет будет играть вместе с Денисом Мацуевым», — подписал Дмитрий видеозапись.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Предварительно, соревнования должны возобновиться в июне, а до этого футболисты, находясь в режиме самоизоляции, поддерживают форму индивидуально.