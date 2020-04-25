Сын Зидана согласился выступать за сборную Алжира

Голкипер «Расинга» Люка Зидан, сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, согласился выступать за сборную Алжира, сообщает Sports Finding.



По информации источника, главный тренер национальной команды Алжира Джамель Бельмади провёл встречу с Люкой Зиданом до пандемии коронавируса и убедил 21-летнего футболиста принять алжирское гражданство, чтобы выступать за сборную. Осенью вратарь сможет сыграть за национальную команду в квалификации чемпионата мира.



Зидан выступал в составе юношеских сборных Франции. Голкипер перешёл в «Расинг» из мадридского «Реала» на правах аренды в 2019 году. В этом сезоне Зидан принял участие в 29 матчах второго дивизиона Испании, в которых пропустил 37 мячей.

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