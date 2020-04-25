Президент Ла Лиги: какие-то клубы покинут высший дивизион даже в случае отмены сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил, что некоторые команды покинут высший дивизион Испании, даже если сезон-2019/2020 не будет доигран.



«Мы работаем над тем, как завершить этот сезон и начать следующий. У нас есть несколько сценариев развития событий. Мы не обсуждаем возможность расширения дивизиона. Какие-то клубы всё равно будут понижены в классе, даже если сезон будет отменён из-за форс-мажорных обстоятельств», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.



Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово перенесли и отменили практически все спортивные соревнования. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 197 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 800 тыс. человек.

Президент Ла Лиги: вероятно, нам придётся играть при закрытых трибунах до декабря