Пресс-атташе «Сочи»: Рами хочет ещё поиграть. Иначе какой смысл, что он приехал сюда?

Пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев рассказал об адаптации французского защитника Адиля Рами в команде, а также раскрыл подробности трансфера футболиста.



«У Рами нет проблем с адаптацией: ходит, постоянно шутит, как будто и был здесь. Помогает, что он активно пользуется соцсетями: остаётся на связи с Францией, с разными блогерами и ведущими.



У него и Имбула контракты до лета. Но не знаю, что дальше будет. Что говорят игроки? Мы общались с Адилем на эту тему. Конечно, он хочет ещё поиграть. Иначе какой смысл, что он приехал сюда? СМИ частенько писали, что он приехал не играть, а потусить, заканчивает карьеру из-за коронавируса. Нам постоянно приходилось делать опровержение. Адиль хочет играть, и всем настроем это показывает.



Почему поздно опубликовали новость о трансфере Рами в соцсетях? С трансферами вообще отдельная история. Не можем объявить, пока нам официально не сообщат, что трансфер состоялся. Как назло, в тот день вылетали со сборов. У нас был перелёт через Москву. Стыковка была в 23 часа, и конец трансферного окна мы встречали в небе. В этом была основная проблема. Я был на связи с начальником команды, спортивным директором. И они говорили: «Пока не объявляй». А когда приземлились, на сайте Рами уже появился. А мы приземлились в 2–3 часа ночи. Подумали, на следующий день объявим. Два часа ночи или утром – разницы нет. Кстати, и Рами в интервью говорил, что решение о переходе принял за сутки или несколько часов», — сказал Груднев в беседе с журналистом Анаром Ибрагимовым в прямом эфире в «Инстаграме».

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