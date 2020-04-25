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Президент Ла Лиги: у «Барселоны» нет возможности приобрести Неймара и Л. Мартинеса

Президент Ла Лиги: у «Барселоны» нет возможности приобрести Неймара и Л. Мартинеса
Футбол / Испания 0

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что «Барселона» не ведёт работу над трансферами нападающего «ПСЖ» Неймара и форварда миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

«Информация, что „Барселона“ ведёт переговоры по трансферам двух футболистов, не соответствует действительности. Сейчас клуб сосредоточен на возобновлении сезона, а не на новых приобретениях. В ближайшем будущем нас ждут обмены футболистами, но в настоящее время трансферы не являются приоритетным моментом для европейских клубов. Все хотят минимизировать потери от приостановки сезона, поэтому пока всё заморожено. Ни Неймар, ни Лаутаро сейчас не значатся в списке приоритетных целей „Барселоны“. Клуб не имеет возможности приобрести их, сейчас это невозможно», — приводит слова Тебаса Goal.com.

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