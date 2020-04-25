Стартовал пятый день онлайн-турнира по FIFA Championat.com Liga Pro

Сегодня, 25 апреля, состоятся матчи дневного и вечернего турниров пятого дня Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали соревноваться на дневном турнире. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.
1. Кирилл Ординарцев (ARUHITO10) — «Реал»
2. Илья Пелехацкий (I_PELE) — «Манчестер Юнайтед»
3. Руслан Уразбахтин (RUSPRO) — «Милан»
4. Антон Кленов (KLENOFF) — «Интер»
5. Дмитрий Катыкин (DIMONTELLO) — «Рома»
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
Вечерний турнир Championat.com Liga Pro начнётся в 17:30 мск.
1. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал»
2. Павел Скуратов (PLANT_WORKER ) — «Барселона»
3. Павел Пурювкин (JOHNNYGRIME) — «Вольфсбург»
4. Николай Бренёв (BQG_N1CkO) — «Боруссия» (Дортмунд)
5. Михаил Запорожец (TORRES) — «Бавария»
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
За трансляциями всех матчей можно следить на «Чемпионате» и на сервисе Twitch.
- 25 апреля 2020
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