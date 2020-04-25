Стартовал пятый день онлайн-турнира по FIFA Championat.com Liga Pro

Сегодня, 25 апреля, состоятся матчи дневного и вечернего турниров пятого дня Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали соревноваться на дневном турнире. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.



1. Кирилл Ординарцев (ARUHITO10) — «Реал»

2. Илья Пелехацкий (I_PELE) — «Манчестер Юнайтед»

3. Руслан Уразбахтин (RUSPRO) — «Милан»

4. Антон Кленов (KLENOFF) — «Интер»

5. Дмитрий Катыкин (DIMONTELLO) — «Рома»



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ



Вечерний турнир Championat.com Liga Pro начнётся в 17:30 мск.



1. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал»

2. Павел Скуратов (PLANT_WORKER ) — «Барселона»

3. Павел Пурювкин (JOHNNYGRIME) — «Вольфсбург»

4. Николай Бренёв (BQG_N1CkO) — «Боруссия» (Дортмунд)

5. Михаил Запорожец (TORRES) — «Бавария»



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ



За трансляциями всех матчей можно следить на «Чемпионате» и на сервисе Twitch.