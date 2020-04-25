Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 25 апреля, продолжился первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».
В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.
1. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал»
2. Павел Скуратов (PLANT_WORKER ) — «Барселона»
3. Павел Пурювкин (JOHNNYGRIME) — «Вольфсбург»
4. Николай Бренёв (BQG_N1CkO) — «Боруссия» (Дортмунд)
5. Михаил Запорожец (TORRES) — «Бавария»
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.
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