Championat.com Liga Pro продолжается. Вечерний турнир стартует в 17:30

Сегодня, 25 апреля, продолжился первый тур Championat.com Liga Pro — киберспортивного турнира по FIFA 20. Уже с 10:30 мск лучшие геймеры страны начали выступления на дневном турнире. С результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».



В 17:30 мск начнётся вечерний турнир Championat.com Liga Pro, в котором примут участие ещё пятеро киберспортсменов. Игроки управляют командами в режиме FIFA Ultimate Team.



1. Давлят Сагитов (DAV-) — «Арсенал»

2. Павел Скуратов (PLANT_WORKER ) — «Барселона»

3. Павел Пурювкин (JOHNNYGRIME) — «Вольфсбург»

4. Николай Бренёв (BQG_N1CkO) — «Боруссия» (Дортмунд)

5. Михаил Запорожец (TORRES) — «Бавария»



РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ



За трансляциями всех матчей киберспортивных соревнований можно следить на «Чемпионате» и на стриминговой платформе Twitch.