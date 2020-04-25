Жена Мамаева ответила подписчику, спросившему, не употребляет ли Павел наркотики

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме». Один из них касался её мужа — подписчик спросил, не употребляет ли Павел периодически наркотики.



«Мне кажется, вам слишком много кажется. Вы не употребляете, случайно, наркотики?" — ответила Алана.



Ранее Мамаева рассказала об отношении к режиму самоизоляции, введённому из-за пандемии коронавируса.



Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“. В этом сезоне полузащитник провёл за российский клуб один матч и забил один гол.



Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно, соревнования должны возобновиться в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.

«Это вообще законно?» Жену Мамаева возмутило введение штрафов за нарушение самоизоляции