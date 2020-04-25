Жена Мамаева ответила подписчику, спросившему, не употребляет ли Павел наркотики

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, ответила на вопросы подписчиков на своей странице в «Инстаграме». Один из них касался её мужа — подписчик спросил, не употребляет ли Павел периодически наркотики.
«Мне кажется, вам слишком много кажется. Вы не употребляете, случайно, наркотики?" — ответила Алана.
Ранее Мамаева рассказала об отношении к режиму самоизоляции, введённому из-за пандемии коронавируса.
Напомним, 31-летний Мамаев выступает в составе „Ростова“. В этом сезоне полузащитник провёл за российский клуб один матч и забил один гол.
Сезон Российской Премьер-Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ориентировочно, соревнования должны возобновиться в июне, а пока футболисты находятся на самоизоляции, в условиях которой поддерживают форму индивидуально.
- 25 апреля 2020
-
12:24
-
12:07
-
12:03
-
11:51
-
11:44
-
11:19
-
10:54
-
10:44
-
10:43
-
10:24
-
10:14
-
09:49
-
09:43
-
09:31
-
09:18
-
09:17
-
08:30
-
08:30
-
07:48
-
07:37
-
07:16
-
07:04
-
06:45
-
06:27
-
06:09
-
05:53
-
05:32
-
04:57
-
04:33
-
03:37
-
03:17
-
02:55
-
02:41
-
01:56
-
01:45