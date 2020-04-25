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Г. Невилл — о Санчо: нас немного заносит. Пока Джейдон и рядом не стоит с Агуэро и Месси

Г. Невилл — о Санчо: нас немного заносит. Пока Джейдон и рядом не стоит с Агуэро и Месси
Футбол / Англия 0

Телеэксперт и экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо.

«Если честно, Джейдон Санчо на данный момент… Нас немного заносит. Думаю, у нас потрясающая группа молодых английских футболистов. При этом нельзя забывать о существовании других игроков: аргентинцев, немцев, бельгийцев. Мы не единственные в мире.

У нас было золотой поколение игроков — Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Руни. А у бразильцев были Ривалдо, Роналдиньо и Роналдо. Это тогда что? Платиновое поколение? В других странах тоже есть мировые звёзды. У Аргентины есть Агуэро, Игуаин, Месси, Ди Мария. Насколько они хороши по сравнению с Санчо? Пока он и рядом с ними не стоит», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Джейдон Санчо готов перейти в «Манчестер Юнайтед»
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