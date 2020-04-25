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Дани Себальос: в ближайшее время Артета может стать одним из лучших тренеров в мире

Дани Себальос: в ближайшее время Артета может стать одним из лучших тренеров в мире
Футбол / Англия 0

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», высоко оценил тренерский талант Микеля Артеты.

«Счастлив работать под руководством Артеты. Он учился, возможно, у лучшего тренера в истории футбола.

Тактическая концепция и менталитет победителя уже в ближайшее время могут сделать из него одного из лучших специалистов в мире», — сказал Себальос в интервью DAZN.

Артета возглавил лондонский «Арсенал» в ходе сезона. Предыдущие три года работал ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Микель — воспитанник каталонской «Барселоны», однако за первую команду не провёл ни одного матча. На протяжении карьеры выступал за «ПСЖ», «Эвертон», «Арсенал» и ряд других клубов.

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